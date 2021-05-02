Son dakika haberleri: Bakanlar Soylu ve Yanık Türkiye'ye gurur yaşatan kadın milli sporcuları kutladı - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'ye madalya kazandıran kadın milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci olan Elif Çolak ve Sıla Karakuş'un milletin göğsünü kabarttığını belirtti.

Çolak ve Karakuş'un Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda tarihte ilk defa Türkiye'ye madalya kazandırdığını vurgulayan Soylu, "Tebrikler Elif, tebrikler Sıla." ifadesini kullandı.

"Azim, kararlılık ve sonuç"

Bakan Yanık ise Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında bronz madalya kazanan Dilara Bozan ile Avrupa ikincisi olan milli jimnastikçiler Çolak ve Karakuş'un fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Azim, kararlılık ve sonuç" ifadesini kullanan Yanık, Bozan, Çolak ve Karakuş'a Türkiye'ye kazandırdıkları madalyalar için teşekkür etti.

Yanık, paylaşımında "Sizlerle gurur duyuyoruz. Tebrikler kızlar." ifadelerine yer verdi.