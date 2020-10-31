Son dakika haberleri | Bakanlar Zehra Zümrüt Selçuk ve Abdulhamit Gül, deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakanlar Zehra Zümrüt Selçuk ve Abdulhamit Gül, deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendirdi Açıklaması

31.10.2020 11:33
Son dakika haberleri | Bakanlar Zehra Zümrüt Selçuk ve Abdulhamit Gül, deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki deprem sonrası 8 milyon liralık acil yardım ödeneğinin bölgeye ulaştırıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İzmir'deki deprem sonrası 8 milyon liralık acil yardım ödeneğinin bölgeye ulaştırıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, deprem çalışmalarını değerlendirdi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Bakan Selçuk, "En büyük dileğimiz, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağsalim ulaşmak. Biz de depremi ilk duyduğumuz andan itibaren tüm ekibimizi seferber ettik." dedi.

Selçuk, psikososyal destek ekibiyle haneleri ziyaret etmeyi sürdürdüklerini ve 294 kişiyle de görüşmeleri tamamladıklarını kaydederek, "5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon lira da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyon liralık acil yardım ödeneğimiz ulaşmış durumda." diye konuştu.

Bakan Selçuk, tek temennilerinin en kısa zamanda yaraları sarabilmek olduğunu ifade etti.

"3 kişi gözaltına alındı"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de ilgili bakanlıklarla durum değerlendirmesi yaptıklarını ve bütün kurumların, tüm imkanların seferber edildiğini anlattı.

İzmir'in yaralarını sarmaya ve gereken tedbirleri almaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Gül, dualarının enkaz altındaki vatandaşlar için olduğunu belirtti.

Gül, ortak acıların ortak duygudaşlığı gerektirdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu ortaklığa halel getiren her türlü açıklamalara, tavırlara gerekli müeyyideyi hak eden süreçtir. Dolayısıyla cumhuriyet başsavcılıklarımız bu acılarımızı paylaşmak yerine nefret söylemi içinde olanlara gerekli soruşturmayı yapmaktadır. 10 ilde tahkikat yapılmış, 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Kimse kardeşliğimizi suistimal edemez. Bunu yapmak isteyenlere adalet izin vermeyecektir."

Zehra Zümrüt Selçuk, 112 Acil, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakanlar Zehra Zümrüt Selçuk ve Abdulhamit Gül, deprem bölgesindeki çalışmaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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