Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, Perşembe günü yptığı açıklamada, ülkede Eylül sonuna kadar toplam 690 bin adet 5G baz istasyonu kurulduğunu duyurdu.

Bakanlık açıklamasına göre bu süre içinde, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou başta olmak üzere, birçok kentsel bölge 5G kapsama alanı içine alındı.

Çin hükümetinin yaptığı bir açıklamada da, ülkede telekomünikasyon işlerinin toplam hacmi yılın ilk üç çeyreklik bölümünde, yıllık bazda yüzde 18.6 büyüdü ve telekomünikasyon sektörünün gelirleri de aynı dönemde yüzde 3.2 yükseldi.