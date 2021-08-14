Son dakika haberleri: Bakanlık: Sel bölgesinde elektrik veriliyor - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sel bölgesi Sinop ve Kastamonu'da ilçe merkezlerine kontrollü olarak elektrik verildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Bartın, Karabük ve Zonguldak'ın il, ilçe, belde merkezlerine ve köylerine enerji verildi. Şu an itibarıyla elektriksiz bölge kalmadı. Sinop ve Kastamonu'da da ilçe merkezlerine kontrollü bir şekilde elektrik veriliyor. Kırsal kesime elektrik verilmesi için çalışmalar sürüyor" denildi.