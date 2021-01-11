Son dakika haberleri: Bakanlıktan 451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakanlıktan 451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek

11.01.2021 13:12
Son dakika haberleri: Bakanlıktan 451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek, System.String[]

Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara destek miktarını 2021 yılı başı itibarıyla 36 milyon liraya ulaştırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara destek miktarını 2021 yılı başı itibarıyla 36 milyon liraya ulaştırdı.

Bakanlığın, 2020-2021 sanat sezonunda özel tiyatrolara sağladığı destek miktarı bir önceki sezona göre yaklaşık 3,5 kat artmış ve 2019-2020 sezonunda 6 milyon 100 bin lira olan rakam dijital tiyatro destekleriyle de birlikte toplam 21,5 milyon olmuştu.

Özel tiyatroların temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla görüşmeler neticesinde mevzuat değişiklikleri ve tiyatroların faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamaları ivedilikle yürürlüğe koyan Bakanlık 2021 yılında da; "Dijital Tiyatro" ile "Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projeleri kapsamında 451 özel tiyatroya toplam 14 milyon 455 bin lira destek sağlama kararı aldı.

Salgın sürecinde özel tiyatrolara nefes aldırabilmek üzere, projeler kapsamında, yeni yılın ilk destek paketi olarak verilecek bu rakamla birlikte toplam destek miktarı da 36 milyon lira oldu.

PROJELERİN BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, özel tiyatroların temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla görüşmeler neticesinde ivedilikle yürürlüğe koyduğu mevzuat değişiklikleri ve tiyatroların faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamalar kapsamında, 2021 yılına yönelik olarak, geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında ilan ettiği iki projenin başvurularını ise 5 Ocak'ta tamamladı.

"Dijital Tiyatro/ Sesli Oyun" projesi kapsamında 155 özel tiyatroya toplam 3 milyon 875 bin lira verecek olan Bakanlık, "Dijital Tiyatro/ Dijital Oyun" projesi kapsamında 255 özel tiyatroya toplam 8 milyon 670 bin lira destek sağlayacak.

"Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projesinin Ocak ayı turneleri için de 41 özel tiyatroya toplam 1 milyon 910 bin lira verilecek. Bakanlığın projeler kapsamındaki destek miktarı böylece 451 özel tiyatro için toplam 14 milyon 455 bin liraya ulaşacak.

Tiyatroların salgın sürecinin olumsuz etkilerinden en asgari düzeyde etkilenmesini sağlayacak projelerle Bakanlık, özel tiyatroların oyunlarını hem fiziksel hem de dijital ortamlarda sanatseverlerle buluşturacak ve yerli oyun yazarlarının da yeni oyunlarını sektöre tanıtacak.

DİJİTAL TİYATRO

Bakanlığın 'Dijital Tiyatro' projesi ile yerli yazarlarının daha önce hiç sahnelenmemiş oyunları özel tiyatrolar tarafından seslendirilecek ve oyunların ses kayıtları Bakanlık tarafından dijital ortamda paylaşılacak.

Salon sahiplerinin de dahil olduğu, tiyatronun tüm bileşenlerini kapsayan projenin 'Sesli Oyun' başlığıyla Bakanlık, hem yapımcı özel tiyatrolara hem seslendirme yapan oyunculara hem de yazarlara destek olacak. Önümüzdeki dönemde yerli yazarların oyunlarına ulaşmak isteyenler için de önemli bir bilgi kaynağı oluşturulacak.

Projenin ikinci başlığı olan 'Dijital Oyun' da ise özel tiyatrolar sahneleyecekleri bir oyunun video kaydını yayınlanmak üzere Bakanlığa teslim edecek ve bu oyunlar sanatseverlerle dijital ortamda buluşturulacak.

Proje kapsamında oyun kayıtları için belirlenecek Devlet Tiyatroları sahnelerinin kullanılması mümkün olacağı gibi, özel sahnelerde çekim yapılması halinde, sağlanacak ek destekle salon sahiplerine de önemli bir destek verilecek.

TİYATROLARIMIZ DT SAHNELERİNDE

Bir diğer destek projesi olan 'Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde' ile de Devlet Tiyatrolarının sahneleri özel tiyatrolara tahsis edilecek. Salgın koşullarına uygun olarak, özel tiyatrolar oyunlarını DT sahnelerinde art arda iki günde iki kez sahneleyecek. Bakanlık, bu proje kapsamında özel tiyatroların yapacakları turne için gerekli maddi desteği de sağlayacak. Özel tiyatrolar bilet satışı gibi konularda herhangi bir endişe yaşamayacak.

oyunlar, Tiyatro, Turizm, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakanlıktan 451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek - Son Dakika


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