Son dakika haberleri | Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti

10.05.2022 12:01
Son dakika haberleri | Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti

Son dakika haber: İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı bakıcısının itmesi sonucu başını yere vurarak hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, birlikte yaşadığı bakıcısının itmesi sonucu başını yere vurarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yaşlı adamın bakıcısı kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kılıç Reis Mahallesi 319 sokakta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre bakıcısı G.B. (53) ile birlikte yaşayan Sait Ali Büyükbaş (65) ile bakıcısı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine evin salonunda arbede çıktı. Bu esnada G.B.'nin itmesi sonucu başını yere vuran Sait Ali Büyükbaş, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Talihsiz adam hayatını kaybetti

Sait Ali Büyükbaş'ın hareketsiz yerde yattığını gören bakıcı G.B., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Büyükbaş'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bakıcı G.B. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İZMİR

Son dakika haberleri | Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti

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Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Bakıcısı tarafından itildiği öne sürülen adam hayatını kaybetti - Son Dakika


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