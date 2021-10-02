Bakım için girdiği kimyasal kazanında öldü, arkadaşı hastanede tedaviye alındı - Son Dakika

Dün saat 18.30 sıralarında Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) üçüncü kısımda faaliyet gösteren bir gübre fabrikasında meydana gelen olayda, boş olan kimya kazanına bakım yapmak için giren fabrika işçisi Murat Ceylan (29), fenalaştı.

ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN KAZANA GİRDİ

Arkadaşının kimyasaldan etkilendiğini fark eden Necmi G. de (33) onu kurtarmak için kazana girdi. Ancak Necmi G. de kimyasaldan zehirlendi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Diğer işçilerin ihbarı üzerine fabrikaya jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. OSB itfaiye ekipleri girdikleri kazandan Murat Ceylan ile Necmi G.'yi çıkardı. Yapılan kontrollerde Ceylan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

TÜM TEDBİRLERİ ALMIŞ

Necmi G. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Murat Ceylan'ın cenazesi ise morga gönderildi. Bu arada, yapılan incelemede yaşamını yitiren Murat Ceylan'ın bütün kişisel güvenlik tedbirlerini aldığı bildirildi.