Son dakika haberleri: Bakırköy'de eski eşini darp eden şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

BAKIRKÖY'de 2 yıl önce evlenip ayrıldığı eski eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Rüya K.'nın şikayeti üzerine polis tarafından aranmaya başlanan Tarık K. terk edilmiş bir villada düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çevresinde kendisini polis olarak tanıtan şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramada bir adet tabanca ve askeri kamuflajlar ele geçirildi.

Bakırköy'de 2 yıl önce evlendiği ve 4 ay evli kaldığı Tarık K. tarafından darp ve tehdit edildiğini iddia eden Rüya K. eski eşiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.