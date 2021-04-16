Son dakika haberleri... Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanmasına ilişkin davada karar çıktı - Son Dakika

Bakırköy'de bir lise öğrencisinin bıçakla yaralanmasına ilişkin yargılanan yaşı küçük sanıklardan biri "silahla kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay, diğer 5'i de "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, mağdur B.T'nin annesi Kibriye A.T. ile tarafların avukatları katıldı.

Bir önceki celsede esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, suça sürüklenen çocuk B.Ç'nin "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar, suça sürüklenen çocuklar A.B.A, B.E, E.C, S.U. ve T.T'nin de "kasten yaralama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemini tekrar etti.

Söz verilen mağdur B.T'nin annesi Kibriye A.T, mütalaaya katıldığını ifade ederek, "Çocuğum öldü diye bırakılmış. Çocuğuma karşı kasten öldürmeye teşebbüs edilmiştir. Ölüm fermanını imzalayacağım diye söylüyor. O nedenle tüm suça sürüklenen çocukların kasten öldürmeye teşebbüs etmekten ceza almalarını istiyorum. Oğlumda birden fazla bıçak darbesi var." dedi.

Suça sürüklenen çocukların avukatları da müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuk B.Ç'yi mağdur B.T'nin "yaşamını tehlikeye sokacak şekilde silahla yaralama" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, olayın meydana gelişinde mağdurdan kaynaklanan herhangi bir tahrik tespit edilemediğinden "haksız tahrik" indirimi uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Diğer suça sürüklenen çocuklar A.B.A, B.E, E.C, S.U. ve T.T'ye de "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası veren mahkeme, bu çocuklarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Hakimlerden muhalefet şerhi

Mahkeme başkanı, suça sürüklenen çocuk B.Ç'nin eyleminin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek, çoğunluğun verdiği karara muhalif olduğunu belirtti.

Öte yandan üye hakim de suça sürüklenen çocuklar A.B.A, E.C, B.E, S.U. ve T.T'nin, B.Ç'ye iştirak ettikleri görüşünde olduğunu belirterek, bu 5 kişinin de "yaşamını tehlikeye sokacak şekilde silahla yaralama" suçundan cezalandırılmaları gerektiğinden çoğunluğun kararına muhalif olduğunu bildirdi.

Duruşmadan sonra karara tepki gösteren mağdur B.T'nin annesi Kibriye A.T, "Mahkeme 3 yıl ceza verdi fakat bunun yatarı yok. Kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanmasını istiyorum. İnşallah bir üst mahkeme doğru kararlar verir. Biz de yolumuza devam ederiz. Bir üst mahkemeye başvuracağız. Hukuk ve adalete inanıyorum." dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki B.T'nin 20 Aralık 2019'da bıçaklanarak yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ihbarının alındığı, suça sürüklenen çocuk B.Ç'nin olaya karıştığının tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, olay günü B.Ç'nin farklı okullarda okuyan arkadaşlarını toplayarak okul çevresinde beklediği belirtilerek, sanığın mağdur B.T'yi hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığı, kavga sırasında da "Bıçağı yok edin" diye bağırdığı ve mağdurun kendi imkanlarıyla grubun elinden kaçtığı belirtilmişti.

İddianamede, B.Ç. hakkında, "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıldan 13 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti. Öte yandan A.B.A, B.E, E.C, S.U. ve T.T. hakkında da "kasten yaralama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle ek iddianame hazırlanmıştı.