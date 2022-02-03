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Son dakika haber... Bakırköy'de siyanürden zehirlenerek ölen Delen ailesi soruşturmasına takipsizlik kararı - Son Dakika

Son dakika haber... Bakırköy'de siyanürden zehirlenerek ölen Delen ailesi soruşturmasına takipsizlik kararı

03.02.2022 12:33

Son dakika gelişmesine göre Bakırköy'de siyanürden zehirlenerek ölen Delen ailesi soruşturmasına takipsizlik kararıİSTANBUL Bakırköy'deki evlerinde 6 yaşındaki oğlunu ve eşini siyanürle öldürdükten sonra intihar eden Bahattin Delen'in dosyasında takipsizlik kararı verilerek maktulleri intihara yönlendiren veya yardım eden...

Bakırköy'de siyanürden zehirlenerek ölen Delen ailesi soruşturmasına takipsizlik kararı

İSTANBUL Bakırköy'deki evlerinde 6 yaşındaki oğlunu ve eşini siyanürle öldürdükten sonra intihar eden Bahattin Delen'in dosyasında takipsizlik kararı verilerek maktulleri intihara yönlendiren veya yardım eden bir şüphelinin bulunmadığı kaydedildi.

Bakırköy Osmaniye'de 15 Kasım 2019 tarihinde kuyumculuk yapan Bahattin Delen, eşi Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki oğlu Ali Delen'i siyanürle zehirledikten sonra yine siyanürle intihar etmişti. Olay üzerine savcılık geniş çaplı soruşturma başlatmış, Bahattin Delen'in kayıt dışı ticari faaliyetler yaptığını ve bu nedenle aşırı derecede borçlandığı yönünde açıklama yapılmıştı.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Yapılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporuna göre Bahattin Delen'in, siyanür kullanmak suretiyle kendisini ve diğer maktulleri zehirleyerek öldürdüğü, olayda maktulleri intihara yönlendiren veya bu hususta kendilerine yardım eden herhangi bir şüphelinin bulunmadığı kaydedilerek dosyada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Son dakika haber... Bakırköy'de siyanürden zehirlenerek ölen Delen ailesi soruşturmasına takipsizlik kararı
Son dakika haber... Bakırköy'de siyanürden zehirlenerek ölen Delen ailesi soruşturmasına takipsizlik kararı
Son dakika haber... Bakırköy'de siyanürden zehirlenerek ölen Delen ailesi soruşturmasına takipsizlik kararı

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Osmaniye, İntihar, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Bakırköy'de siyanürden zehirlenerek ölen Delen ailesi soruşturmasına takipsizlik kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Bakırköy'de siyanürden zehirlenerek ölen Delen ailesi soruşturmasına takipsizlik kararı - Son Dakika
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