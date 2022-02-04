Üye Girişi
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Son Dakika

BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

04.02.2022 10:35
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

BAKIRKÖY'de otobüs durağının önünden geçen köpek, elektrik akımına kapılarak öldü.

BAKIRKÖY'de otobüs durağının önünden geçen köpek, elektrik akımına kapılarak öldü. Köpeğin sahibi Pouyan Joharıyan uzun süre gaözyaşı döktü.

Olay, geçen çarşamba akşamı Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi'nde meydana geldi. Pouyan Joharıyan, internet uygulaması üzerinden köpeğini gezdirmesi için Eren Kızılaslan'la anlaştı. Eren Kızılaslan, köpekle caddede yürümeye başladı. Harmanlar otobüs durağına geldiklerinde köpek, elektrik akımına kapıldı. Köpek bir süre can çekiştikten sonra hayatını kaybetti. Eren Kızılaslan, durumu köpeğin sahibi Pouyan Joharıyan'a haber verdi. Durağa gelen Joharıyan, köpeğinin öldüğünü görünce şoka girdi. Gözyaşlarına boğulan kadın, sakinleştirilmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve BEDAŞ ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik şeridi çekerek durağı kapattı. BEDAŞ ekipleri elektrik, kaçağı olan panoyu tamir etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz günlerde de Beşiktaş ve Şişli'de 2 köpek elektrik akımına kapılarak ölmüştü.

BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

YORUMLAR
500

Başkent Elektrik Dağıtım, Köpek, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:43 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Sedat hapse girdi mi?
10:16 Ayakları yok ama 32 yıllık ayakkabıcı: Ben tadamadım ama hevesle yapıyorum!
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
10:29 O bir Tinder dolandırıcısı! "Elmas prensiyim" dedi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdı!
10:28 Paylaştığı video ile unuttuğumuz duyguları hatırlatan Dilara öğretmenin işine son verildi
10:25 Kıdem tazminatına güvence! Kısmi zamanlı çalışanın tazminatı bile yasal koruma altında
10:18 Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:11:39. #1.11#
SON DAKİKA: BAKIRKÖY'DEKİ DURAKTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ, SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement