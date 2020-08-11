Son dakika haberleri! BAKIRKÖY SAHİLİ'NDE ATLI VE MOTOSİKLETLİ KORONAVİRÜS DENETİMİ - Son Dakika

Öte yandan, denetimde yer alan polis drone ile kalabalık şekilde oturan kişiler belirlenerek uyarıldı. Denetime katılan atlı polis birlikleri çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bakırköy Sahili'nde atlı polis birlikleri ile motosikletli yunus ekipleri koronavirüs denetimleri gerçekleştirdi. Atlı polisler vatandaşların ilgisini çekerken, polis sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu yönünde uyarılarda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:52

Kaynak: DHA

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