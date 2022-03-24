Son dakika haberleri: Bakkallardan yağ, sigara ve para çalan kardeşler, kameradan belirlenip yakalandı - Son Dakika

BALIKESİR'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Ovaköy Mahallesi'nde girdikleri bakkallardan sigara, sıvı yag ve para çalan Murat Atmalı (34) ile kardeşi Suat Atmalı (30), jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarını inceleyip kimliklerini tespit etmelerinin ardından bir iş yerinden hırsızlık yaparken yakalandı. Kardeşlerin hırsızlık yapmak için girdikleri bir iş yerindeki görüntülerde kamerayı son anda fark edip, yüzlerini gizleyerek geri geri yürüdüğü görüldü. Atmalı kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde çok sayıda bakkala girerek hırsızlık yapan Murat Atmalı ile Suat Atmalı kardeşler sigara, sıvı yağ ve kasadaki paraları çaldı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızların peşine düştü. Bölgeye gelip incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik kameralarının büyük çoğunluğunun çalındığını tespit etti. Jandarmanın araştırması sürerken, Atmalı kardeşler Ovaköy Mahallesi'nde hırsızlık için başka bir dükkana daha girdi. Sabah iş yerine geldiğinde dükkanının soyulduğunu fark eden işletmeci, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bakkala gelen JASAT, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

GERİ YÜRÜDÜ, KARDEŞİ GELİP ÇALDIGörüntülerde, hırsızlık için dükkana gelen Murat ve Suat Atmalı, son anda girişteki güvenlik kamerasını fark ediyor. Arkasını dönerek geri yürümeye başlayan Suat Atmalı, kardeşini uyarıyor. Murat Atmalı, eliyle yüzünü kapatarak bakkala giriyor. Atmalı, iş yerinin içerisindeki kameralarca kaydedilirken, JASAT ekipleri, görüntülerden hırsızların eşkallerini belirleyip, takibe aldı.

Jandarma tarafından teknik ve fizik takibe alınan Atmalı kardeşler, hırsızlık yapmak üzere girdikleri başka bir iş yerinde, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızların adreslerinde arama yapan jandarma, çalınan sigara, yağ ve paralara ele koydu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atmalı kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.