Son dakika haberleri... BAKUT yangınzedelerin yaralarını sarıyor - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi'nin arama kurtarma timi (BAKUT) Antalya'nın Manavgat ilçesinde can ve mal kaybına yol açan yangından zarar gören vatandaşların yaralarını sarıyor.

BAKUT ekipleri, 2 adet tam teşekküllü arama kurtarma aracı, 6 adet tanker, 2 adet kurtarma arazi aracı, 1 adet kurtarma personeli taşıyıcısı ve 32 kurtarma personeli ile Antalya Manavgat'a çalışmalarını sürdürüyor.

"Kısa zamanda yaralarımızı saracağız"

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı nezaretinde görev yapan BAKUT ekibi, Manavgat'ta yangın felaketinin yaşandığı köylere tek tek ulaşarak bölge halkına destek veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli bir çalışma yürüten BAKUT, yangınzedelerin talepleri doğrultusunda her türlü desteği sağlıyor. Ekipte yer alan sağlık personelleri tarafından yangında yaralanan vatandaşların ilk yardım müdahaleleri yapılıyor. 24 saat teyakkuzda olan BAKUT, bölgede yangın söndürme mücadelesi veren itfaiye ekiplerine de destek veriyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, BAKUT'un Manavgat ve çevresindeki çalışmalarını yakın takip ederek bilgi alıyor. - İSTANBUL