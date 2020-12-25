Son dakika haberleri | Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu

25.12.2020 21:40
Son dakika haberleri | Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, balık tutmak için gölete giden ve kendisinden haber alınamayan Mulla Emili (60), suda ölü bulundu.

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde, balık tutmak için gölete giden ve kendisinden haber alınamayan Mulla Emili (60), suda ölü bulundu. Balık tuttuğu sırada gölete düşüp, yaşamını yitirdiği düşünülen Emili'nin kesin ölüm nedeni otopside belli olacak.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çukurkışla Mahallesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için evden çıkan evli ve 3 çocuk babası Mulla Emili, saatin ilerlemesine rağmen geri dönmedi. Emili'den haber alamayan yakınları, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine gölete gelen ekipler, su içerisinde Emili'nin cesediyle karşılaştı. Sudan çıkartılan Emili'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Balık tuttuğu sırada gölete düşüp, boğularak yaşamını yitirdiği düşünülen Emili'nin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Son dakika haberleri | Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu
Son dakika haberleri | Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu
Son dakika haberleri | Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu

Tufanbeyli, Adana, Balık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Balık tutmak için gittiği gölette cesedi bulundu - Son Dakika


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