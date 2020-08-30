Son dakika haberleri: Balıkçı tekneleri Florya Atatürk Köşkü'nü selamladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Balıkçı tekneleri Florya Atatürk Köşkü'nü selamladı
Bir son dakika haberine göre Küçükçekmece Menekşe sahilinde teknelerle bir araya gelen vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda süsledikleri tekneleriyle Florya Atatürk Köşkü ve Yeşilyurt Hava Harp Okulunu selamladı.
Küçükçekmece Menekşe sahilinde teknelerle bir araya gelen vatandaşlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda süsledikleri tekneleriyle Florya Atatürk Köşkü ve Yeşilyurt Hava Harp Okulunu selamladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı, ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlilerle kutlanmaya devam ediyor. İstanbul Küçükçekmece Menekşe sahilinde bir araya gelen yaklaşık 50 balıkçı teknesi, Zafer Bayramı nedeniyle bayraklarla süslenen tekneleriyle konvoy halinde denize açıldı. Tekneler ilk olarak Florya'da bulunan Atatürk Köşkü'nün önüne geldi. Köşkü selamlayan teknedekiler, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşlar, bir süre köşk önünde bekleyerek teknelerinden marşlar çaldı. Bir süre sonra buradan ayrılan tekneler, Yeşilyurt'ta bulunan Hava Harp Okulu önüne giderek orada da İstiklal Marşı okudu ve teknelerden marşlar çaldı. Balıkçı teknelerinin Zafer Bayramı kutlaması çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. - İSTANBUL
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