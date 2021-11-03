Son dakika haberleri: Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, 10 ayda toplam 33 organ bağışı kabul etti - Son Dakika

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde bu yılın 10 ayında 16 donörden toplam 33 organ bağışı gerçekleştirildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Volkan Yüksel, organ bağışı konusunda düzenlediği basın toplantısında, insan hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Her yıl ülke genelindeki organ bağışı sayıları dikkate alındığında ilk sırada Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin yer aldığını ifade eden Yüksel, bu başarının bir tesadüf olmadığını, tamamen ekip işi olduğunu belirtti.

Organ bağışında, kişinin hayattayken kendi iradesiyle, organlarının bir kısmını veya tamamını ölümünden sonra başkalarının tedavisi için kullanılmasına izin vermesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Bir insan organlarını bağışlayarak 8 insanın hayatını kurtarabilir. Türkiye'de organ bağışının istenilen düzeye ulaşamamasında bilgi eksikliği, önyargılar ve yanlış inanışlar rol oynamaktadır. İslam dininde başka bir insanın yaşamını kurtarmak, zor durumda olan insanlara iyilik amacıyla yardımcı olmak esastır." dedi.

Koronavirüslü hastalardan organ nakli yapmadıklarını dile getiren Yüksel, koronavirüsün organ bağış sayılarını olumsuz etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde beyin ölümü ve aile izin sayılarında tüm dünyada ve Türkiye'de belirgin düşüş yaşanmıştır. Ülkemizde beyin ölümü deklarasyon sayısı 2020'de, 2019'a göre yüzde 40, son 10 yılın ortalamasına göre yüzde 25 azalmıştır. Aile izin oranı ise pandemi yılında bir önceki yıla göre yüzde 50, son 10 yılın ortalamasına göre yüzde 25 azalmaya tekabül etmiştir. Hastanelerde Kovid-19 nedeniyle doluluk oranlarındaki artışın yanı sıra tespit süreçleri zorlaştı. Yoğun bakım şartlarında beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların koronavirüs nedeniyle enfekte olup olmadıklarının anlaşılması için bir dizi tetkik, radyolojik araştırma ve klinik gözlem sürecinden geçiriliyor. Hasta Kovid-19 ise organları kullanılamıyor."

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin organ bağışı konusunda Türkiye'ye örnek olduğuna değinen Yüksel, hastane olarak onlarca hayat kurtardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar organ bağışı sayısında azalma olsa da daha önce defalarca bu konuda Türkiye birincisi olan Balıkesir zorlu pandemi şartlarında da organ bağışı konusunda tüm Türkiye'ye örnek olmaya devam etmektedir. Bu konudaki yüksek hassasiyeti için tüm Balıkesir halkına şükranlarımı sunuyorum. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası vesilesiyle tüm halkımızı organ bağışçısı olmaya davet ediyorum. Bu yıl 10 ayda 16 donörden toplam 33 organ bağışı aldık."

Toplantıya, Yoğun Bakım Uzmanı Uzm. Dr. Volkan Yanar, Anestezi Uzmanı Dr. Gökhan Kılınç ve Organ Nakil Koordinatörü Fuat Çöken de eşlik etti.