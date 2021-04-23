BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkan Yücel Yılmaz, daire başkanlarıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını öğrencilere emanet etti. Daire başkanı olan çocuklar için belediye basın birimi tarafından hazırlanan kısa film ilgiyle izlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu Yarış Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Efsa Sezin Akın'a bıraktı. Başkan Yücel Yılmaz, yine çocuklardan oluşan belediye daire başkanlarıyla toplantı düzenledi. Başkan Yılmaz, çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdi.Kendisinin de öğrenciyken 23 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturduğunu söyleyen Belediye Başkanı Yılmaz, yıllar sonra Balıkesir'e hizmet etmenin kendisine kısmet olduğunu söyledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarının yerine geçen öğrenciler, sahada da belediye personelinin çalışmalarına eşlik etti. Belediye basın biriminin, daire başkanlarının yerine geçen çocuklarla birlikte çektiği kısa film ilgiyle izlendi.