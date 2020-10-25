Son dakika haberleri... Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarihi yapıları şehre kazandırıyor - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde tarihi yapıları restore ederek şehre kazandırmayı sürdürüyor. Marmara, Edremit ve Karesi ilçelerinde bulunan tarihi yapılar, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor.

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in kent belleğine sahip çıkmaya devam ediyor. Balıkesir'in tarihi değerlerini restore ederek kente kazandıracak olan Büyükşehir Belediyesi, Marmara, Edremit ve Karesi ilçelerinde bulunan tarihi yapılarda restorasyon çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında tarihi binaların tadilat, onarım ve restorasyonlarını yapacak olan Büyükşehir, şehirdeki tarihi ve kültürel mirasın korunması noktasında yatırım ve projelerine devam edecek.

Hükümet konağı müze oluyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Marmara ilçesinde 1905 yılında Marmaralı Pantelis ailesinden Kaptan Vasilis, Zannis ve Dimitris tarafından toplanan paralarla Rum Kız Okulu olarak inşa edilen, bir dönem jandarma karakolu ve bir süre de hükümet konağı olarak hizmet veren taş binanın kent müzesine dönüştürülmesini için restorasyon çalışmalarını başlattı. İlçede turizmin canlandırılmasına katkı sağlayacak olan kent müzesinde, bölgede çıkan arkeolojik ve etnografik eserler sergilenecek.

Edremit'te 35 tarihi bina gün yüzüne çıkacak

Edremit'te Kaymakamlık, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi işbirliğinde yürütülen "Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor: Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırılması Projesi" kapsamında 35 binanın restorasyonu için hazırlıklar da tamamlandı. Edremit'in eski evlerinin yeniden hayat bulacağı proje ile bölgenin yeni bir çekim merkezi olması hedefleniyor.

Osmanlı dönemimden kalan ev restore ediliyor

Ayrıca mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Karesi Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 150 yıllık Ekinel Evi'nde de restorasyon çalışmaları başladı. Bölgenin geleneksel ev mimarisini yansıtan ve halen konut olarak kullanılan, Osmanlı döneminin sonlarında inşa edilen yapı, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ihtiyaca göre kullanıma açılacak. - BALIKESİR