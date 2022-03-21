Son dakika haberleri... Balıkesir'de 186 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de 186 şahsa huzur operasyonu

21.03.2022 18:50
Son dakika haberleri... Balıkesir'de 186 şahsa huzur operasyonu

Son dakika haberler... Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 hafta içinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 186 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 hafta içinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 186 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 167 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 55 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 23 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 229 adet fişek, 11 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 38 adet kartuş ve 7 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Erdek, Karesi, Kepsut, Marmara, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 19 şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Son dakika haberleri... Balıkesir'de 186 şahsa huzur operasyonu
Son dakika haberleri... Balıkesir'de 186 şahsa huzur operasyonu
Son dakika haberleri... Balıkesir'de 186 şahsa huzur operasyonu
Son dakika haberleri... Balıkesir'de 186 şahsa huzur operasyonu

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Balıkesir, Jandarma, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Balıkesir'de 186 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Balıkesir'de 186 şahsa huzur operasyonu - Son Dakika
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