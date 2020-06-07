Son dakika haberleri: Balıkesir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Son dakika haberi... Balıkesir polisi son 24 saatte il genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı.

Balıkesir polisi son 24 saatte il genelinde uyuşturucu operasyonu yaptı. Polisin operasyonları sırasında yakalanan 2 şüpheli de adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 2 operasyonda toplam 2 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 16 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 2'si de tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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