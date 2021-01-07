Son dakika haberleri! Balıkesir'de 20 kişiye uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde 20 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Polis ekipleri uygulamalar esnasında çok sayıda uyuşturucu madde, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 3 ateşli silah ve bu silahlara ait fişek de ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Balıkesir il merkezi, Bandırma, Ayvalık, Edremit, Burhaniye ve Gönen ilçelerinde yapılan 13 ayrı çalışmada 20 şüpheli şahıs yakalandı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 184,25 gram metamfetamin maddesi, 6,55 gram esrar, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet tabanca ve tabancalara ait 15 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeğe ait 62 adet kartuş, 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ve payp olarak tabir edilen cam aparat ele geçirildi. - BALIKESİR