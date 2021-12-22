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Son dakika! BALIKESİR'DE 3 BİN 160 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 21 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika! BALIKESİR'DE 3 BİN 160 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 21 GÖZALTI

22.12.2021 17:04

Son dakika haberleri: BALIKESİR'de, yılbaşı öncesi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi, 21 kişi de gözaltına alındı.

BALIKESİR'de, yılbaşı öncesi jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 bin 160 litre kaçak içki ele geçirildi, 21 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olası ölüm ve zehirlenmelere karşı yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonlarını artırdı. Sahte içki imal ve ticareti ile kaçak içki satışına yönelik istihbarat çalışmaları sonucu Edremit, Burhaniye, Sındırgı, Susurluk ve Manyas ilçelerinde baskınlar düzenlendi. Kaçak içki ticareti yapan 21 kişi ve 31 adres tespit edildi. Eş zamanlı operasyonda 21 kişi, gözaltına alınırken, 3 bin 160 litre kaçak içkiye ise el koyuldu. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Son dakika! BALIKESİR'DE 3 BİN 160 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 21 GÖZALTI
Son dakika! BALIKESİR'DE 3 BİN 160 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 21 GÖZALTI
Son dakika! BALIKESİR'DE 3 BİN 160 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 21 GÖZALTI
Son dakika! BALIKESİR'DE 3 BİN 160 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 21 GÖZALTI

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçak İçki, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! BALIKESİR'DE 3 BİN 160 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 21 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! BALIKESİR'DE 3 BİN 160 LİTRE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 21 GÖZALTI - Son Dakika
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