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Son dakika haberleri | Balıkesir'de 34 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Balıkesir'de 34 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu

25.11.2021 08:38
Son dakika haberleri | Balıkesir'de 34 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri: Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 34 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 34 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Bigadiç ve Edremit İlçelerinde çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tüfeği ve bunlara ait 12 adet kartuş ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Karesi ve Kepsut ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin üzeri ve aracında yapılan aramada; 270 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemeye el konularak şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Son dakika haberleri | Balıkesir'de 34 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri | Balıkesir'de 34 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri | Balıkesir'de 34 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri | Balıkesir'de 34 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu, Balıkesir, Jandarma, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Balıkesir'de 34 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Balıkesir'de 34 şahsa asayiş ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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