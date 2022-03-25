Son dakika haberleri! Balıkesir'de 49 aranan şahsa operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Balıkesir'de 49 aranan şahsa operasyon

25.03.2022 16:27
Son dakika haberleri! Balıkesir'de 49 aranan şahsa operasyon

Son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Erdek, Edremit, Gönen ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramada ise, 4 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 97 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 8 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 2 adet fişeğe el konuldu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Balya, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Karesi, Kepsut, Manuas, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 26 şahsı gözaltına alırken, 3 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslardan 8'i tutuklandı. - BALIKESİR

Son dakika haberleri! Balıkesir'de 49 aranan şahsa operasyon
Son dakika haberleri! Balıkesir'de 49 aranan şahsa operasyon
Son dakika haberleri! Balıkesir'de 49 aranan şahsa operasyon
Son dakika haberleri! Balıkesir'de 49 aranan şahsa operasyon

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Son dakika haberleri | Balıkesir'de 59 şahsa 'Huzur' operasyonu Son dakika haberleri | Balıkesir'de 59 şahsa 'Huzur' operasyonu

Balıkesir, Jandarma, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Balıkesir'de 49 aranan şahsa operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Balıkesir'de 49 aranan şahsa operasyon - Son Dakika
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