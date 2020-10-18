Son dakika haberleri: Balıkesir'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Balıkesir Burhaniye ilçesinde, çam ağacının üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ören Sağlık ocağı yanında köpek korkusu yüzünden çam ağacına çıkan kedi inemeyince itfaiye kurtarma operasyonu düzenledi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, merdivenle çam ağacına çıkarak kediyi indirdi. Yapılan incelemede herhangi bir yarası olmadığı belirlenen kedi sokağa salındı. - BALIKESİR