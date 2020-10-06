Son dakika haberleri: Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Ovaköy Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, mahallede ayrıca çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek için bugün saat 18.00'den itibaren karantina kararı alındığı bildirildi.
Ovaköy'de 14 gün süresince halkın ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacağı öğrenildi.
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