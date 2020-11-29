Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugün saat 10.00'da yürürlüğe girdiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karamanlar Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

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