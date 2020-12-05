Son dakika haberleri! Balıkesir'de cezaevinin çamaşırhanesindeki yangın söndürüldü - Son Dakika

Cezaevi yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti.

Alınan bilgiye göre kırsal Börezli Mahallesi'nde bulunan cezaevinin çamaşırhanesindeki elektik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tank Paleti Fabrikası tartışmaları ile ilgili yeni açıklama: Katar'a satışı söz konusu değildir

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor