Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu çamaşırhanesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Alınan bilgiye göre kırsal Börezli Mahallesi'nde bulunan cezaevinin çamaşırhanesindeki elektik kontağından kaynaklı yangın çıktı.
Cezaevi yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti.
Büyümeden söndürülen yangında çamaşırhanede büyük çaplı maddi hasar oluştu.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Balıkesir'de cezaevinin çamaşırhanesindeki yangın söndürüldü - Son Dakika