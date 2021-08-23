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Son dakika haberleri! Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı

23.08.2021 03:08
Son dakika haberleri! Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Sındığı ilçesinde düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlendikleri düşünülen 33 kişi tedavi altına alındı.

Balıkesir'in Sındığı ilçesinde düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlendikleri düşünülen 33 kişi tedavi altına alındı.

Ahmet M, oğlu Murat K'nin düğününün ardından Camikebir Mahallesi'nde evlerine gelen davetlilere pilav, ayran, tatlı ve su ikram etti.

Evlerine dönen davetlilerden 33'ü daha sonra mide bulantısı şikayetiyle Sındığı Devlet Hastanesi'ne müracaat etti.

Hastalar ilk müdahalenin ardından müşahede altına alındı.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğü yetkilileri söz konusu yemeklerden numune aldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Balıkesir'de düğün sonrası ikram edilen yemekten zehirlenen 33 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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