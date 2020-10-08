Son dakika haberleri: Balıkesir'de feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Metin Gedik idaresindeki 34 FU 3417 plakalı otomobil, sürücünün yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile 10 metrelik dere yatağına devrildi. Kazada ters dönen araçtaki sürücü ile eşi Gülten Gedik (52), kızı Esranur Cicigün (22), 1 yaşındaki torunu Buğlem Cicigün ile yeğenleri Rabia Ulusu (7) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza esnasında öndeki araçta ilerleyen Ayhan Cicigün ise ekiplerle birlikte yaralıların çıkartılmasına yardım etti. Balıkesir Devlet Hastanesi ve Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Buğlem Cicigün ile 7 yaşındaki Rabia Ulusu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailenin Akhisar'dan Çanakkale'nin Yenice ilçesine ev taşımak için yola çıktıkları öğrenildi. - BALIKESİR