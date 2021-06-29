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Son dakika haberleri... Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davada 6 sanık yargılanıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davada 6 sanık yargılanıyor

29.06.2021 14:38
Son dakika haberleri... Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davada 6 sanık yargılanıyor, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında FETÖ'nün darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan eski Genelkurmay Eğitim Daire Başkanı tuğgeneral İ.T, eski 19. Motorlu Piyade Tugayı Kurmay Başkanı kurmay albay M.T. ve o dönem aynı tugayda görev yapan üsteğmen E.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Tutuksuz sanıklar eski yüzbaşı Ü.G, eski yüzbaşı M.C.Y, ve tugay askeri gazinosunun eski müdürü B.V, avukatları ve yakınları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklardan İ.T, savunmasında hakkındaki suçlamayı reddederek tahliye talebinde bulundu.

SEGBİS ile dinlenilen 2 tanıktan C.A, 15 Temmuz 2016 gecesi İ.T'nin tugaya saat 11.30'dan sonra geldiğini belirterek, "Kendisini tanımıyorum, ne için geldiğini bilmiyorum, tugay komutanımızla ne konuştuklarına şahit olmadım." dedi.

K.B ise 15 Temmuz gecesi tugay komutanının sıkıyönetim listesinin bulunduğu kağıdın çıktısını kendisinden istediğini, 2 çıktı alarak teslim ettiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, İ.T, M.T. ve E.D'nin tutukluluğunun devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Soruşturma süreci

Darbe girişimiyle ilgili faaliyette bulundukları iddiasıyla 16 Ekim 2020'de yakalanmasının ardından tutuklanan, emekliye ayrıldıktan sonra KHK ile rütbesi alınan tuğgeneral İ.T, meslekten ihraç edilen kurmay albay M.T, yüzbaşılar Ü.G. ve E.D. ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan muvazzaf binbaşı M.C.Y. ve emekli albay B.V.E. hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan dava açılmıştı.

15 Temmuz 2016 gecesi 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığının karargah ve birliklerinde meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İ.T'nin öldürülen darbeci general Semih Terzi'yle 5 Temmuz 2016'da telefonla görüştüğü belirtiliyor.

Darbe girişiminin yaşandığı gün ailesiyle Akçay'da tatilde olduğunu ileri süren İ.T'nin, Genelkurmay Başkanlığında görevli olduğundan herhangi bir emir olup olmadığını öğrenmek için tugay komutanlığına uğradığını savunduğu, ertesi gün de aracıyla Ankara'ya gittiğini anlattığı iddianamede yer alıyor.

Tutuklu 4 sanıktan Ü.G, nisan ayındaki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Fetullahçı Terör Örgütü, Darbe Girişimi, Balıkesir, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimine yönelik davada 6 sanık yargılanıyor - Son Dakika


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