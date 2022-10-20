Balıkesir haberi: Balıkesir'de FETÖ'nun finans kaynaklarına operasyon: 26 şüpheli yakalandı

Balıkesir haberi: Balıkesir'de FETÖ'nun finans kaynaklarına operasyon: 26 şüpheli yakalandıBALIKESİR Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda örgüte finans sağladıkları tespit edilen 26 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de FETÖ'nun finans kaynaklarına operasyon: 26 şüpheli yakalandı BALIKESİR Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda örgüte finans sağladıkları tespit edilen 26 şüpheli yakalandı. Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasında 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde finans sağladıkları tespit edilen şüpheliler, gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltına alındı. Yakalanan 26 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon ikiyüz bin Türk lirası değerinde altın ve mücevherat, 31 bin 680 Türk Lirası, bin 384 dolar, 100 Euro, 1 adet pasaport, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 55 adet av tüfeği fişeği, 87 adet tabanca mermisi, 3 adet yasaklı kitap "örgütsel doküman", 52 adet değişik markalarda cep telefonu, 6 adet bilgisayar, 6 adet laptop ve 2 adet tablet olmak üzere çok sayıda dijitale materyal ele geçirildi. Öte yandan FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulanan şüpheli de yurtdışına kaçma hazırlığı içindeyken Susurluk ilçesi kırsalında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA

Son dakika haber! Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Son Dakika | BALIKESİR - Bandırma'da bir kişi kendisini dolandırıcılardan kurtaran polislere Atatürk portresi hediye etti

Balıkesir gündem haberleri | Balıkesir Valisi Şıldak: 'Balıkesir Kahvaltısı'nı hak ettiği marka değerine ulaştıracağız'