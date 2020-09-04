Son dakika haberleri! Balıkesir'de FETÖ operasyonu - Son Dakika

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye yapılanmasına yönelik polis operasyon düzenledi. 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri, Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün adliye yapısına yönelik operasyon kararı aldı. Aralarında zabıt katibi ve yazı işleri müdürlerinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonun sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 09:41 - Kaynak: İHA
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