Son dakika haberleri! Balıkesir'de "huzur operasyonu"nda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen "huzur operasyonu"nda 4 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 85 polisten oluşan 25 ekip, sabaha karşı 12 adrese eş zamanlı baskınlar yaptı.
Operasyonda, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 64 fişek ile çalıntı olduğu belirlenen 4 motosiklet ele geçirildi.
Ekipler, motosiklet hırsızlığı suçundan emniyette kaydı bulunan C.K, V.Ö, Ç.O. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 12:59 - Kaynak: AA
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