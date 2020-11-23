Son dakika haberleri! Balıkesir'de jandarma rekor miktarda makaron ele geçirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Balıkesir'de jandarma rekor miktarda makaron ele geçirdi
23.11.2020 17:34
Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirdi.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ve bandrolsüz sigara ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Alteylül ilçesinde A.Y. isimli şahsın tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı bilgisinin alınması üzerine şahsın aracında yapılan aramada, 1 milyon 270 bin adet makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek, alınan talimat ile ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheli A.Y. hakkında yasal işleme başlanıldı. - BALIKESİR
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