Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarmadan 9 şahsa gözaltı - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına alınırken, Karesi ilçesinde yapılan uyuşturucu madde operasyonunda da bir şahısta çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık, Havran, Karesi, Manyas ve Susurluk ilçelerinde 16 Ağustos 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, Karesi ilçesinde bir şahsın üzerinde yaptıkları aramada 3 kilo 530 gram toz esrar ve bir kilo 87 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR