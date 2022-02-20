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Son dakika haberleri: Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu (3) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu (3)

20.02.2022 00:51
Son dakika haberleri: Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu (3)

Son dakika haberine göre TAKSİCİ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ EDREMİT'TE YAKALANDIİzmir'in Dikili ilçesinde taksi şoförü Atilla Bahçeci'nin (55) öldürülmesiyle ilgili olarak araca son binen kişi F.Y. (26) isimli kişiyi Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına aldı.

TAKSİCİ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ EDREMİT'TE YAKALANDI

İzmir'in Dikili ilçesinde taksi şoförü Atilla Bahçeci'nin (55) öldürülmesiyle ilgili olarak araca son binen kişi F.Y. (26) isimli kişiyi Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına aldı. F.Y.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından Dikili İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edileceği öğrenildi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),


Son dakika haberleri: Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu (3)
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Son dakika haberleri: Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu (3) Son dakika haberleri: Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu (3) Kayıp taksici İzmir'de boğazı kesilmiş halde bulundu Kayıp taksici İzmir'de boğazı kesilmiş halde bulundu Son dakika haberleri! BALIKESİR - İzmir'de öldürülen taksicinin katil zanlısı Balıkesir'de gözaltına alındı Son dakika haberleri! BALIKESİR - İzmir'de öldürülen taksicinin katil zanlısı Balıkesir'de gözaltına alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu (3) - Son Dakika
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