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Son dakika haberleri... Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu

20.02.2022 01:16

Son dakika haberi: Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulunduBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan taksici Atilla Bahçeci (55), İzmir'in Dikili ilçesinde taksisinin bagajında ölü bulundu.

Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde dünden beri aranan taksici Atilla Bahçeci (55), İzmir'in Dikili ilçesinde taksisinin bagajında ölü bulundu. Bahçeci'nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Ayvalık Otogarı'nda, dün saat 13.00 sıralarında, kucağında 2.5 aylık bebek bulunan bir kadın ile yanındaki eşi olduğu sanılan bir adam arasında tartışma çıktı. Tartışanın ardından adam tuvalete giderken kadın kucağındaki bebekle duraktaki taksilerden birine binerek iddiaya göre kendisini Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'ne götürmesini istedi. Tuvaletten dönen adam, yanındaki kadının bebek arabası ve yanlarındaki çantaları bırakıp gittiğini görünce durağa gidip, Atilla Bahçeci'nin kullandığı 10 T 3902 plakalı taksiye bindi. Duraktan ayrılmalarından 15 dakika sonra Bahçeci'nin kullandığı taksi tekrar otogara döndü. Ancak bu defa yanlarında başka bir erkek yolcu daha vardı. Kadının giderken bıraktığı bebek arabası ve eşyaları da aldıktan sonra tekrar yola çıktılar. Ancak bir süre sonra evli ve bir çocuk babası taksici Bahçeci'den bir daha haber alınamadı. Duraktaki arkadaşları ve Bahçeci'nin ailesi kendisine ulaşamayınca durumu polis ve jandarmaya bildirip, kayıp başvurusunda bulundu.

TELEFONU EN SON DİKİLİ'DE SİNYAL VERDİ

Güvenlik güçleri, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bahçeci'nin telefonunun en son İzmir'in Dikili ilçesi Salihleraltı mevkiinden sinyal vermesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bahçeci'nin taksisi, bugün saat 13.30 sıralarında, gelen bir ihbar üzerine Gülkent mevkiinde sahile yakın sazlık alanda jandarma ekipleri tarafından bulundu. Jandarma ekipleri taksinin bagajında Bahçeci'nin kanlar içindeki cesediyle karşılaştı. Bahçeci'nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Bahçeci'nin cansız bedeni Dikili Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Bölgede çalışma başlatan jandarma ve polis ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanabilmesi için çevredeki çiftliklerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alırken, suç aleti bıçağında sazlık alanda arandığı öğrenildi.

Son dakika haberleri... Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu
Son dakika haberleri... Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu
Son dakika haberleri... Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu

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Balıkesir, Jandarma, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Balıkesir'de kayıp taksici, İzmir'de aracının bagajında ölü bulundu - Son Dakika
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