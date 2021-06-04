Son dakika haberleri! Balıkesir'de kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı - Son Dakika

Kemalpaşa Mahallesi Fecir Sokak'ta yaşayan H.Ç. (51) ile babası A.İ.Ç (76) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

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Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte