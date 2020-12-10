Son dakika haberleri | Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak

10.12.2020 14:04
Son dakika haberleri | Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak, System.String[]

Son dakika habere göre BALIKESİR İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen ikametlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılmasına karar verdi.

BALIKESİR İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakası görülen ikametlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılmasına karar verdi. Amatör balıkçılara da 3 metrelik mesafe kuralı getiren kurul, balık tutulurken ve iş yerleri önünde sigara içilmesini yasakladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler getirdi. Kurul, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların bulunduğu ev, apartman ve site ve benzeri yerlere zaruri hizmetler dışında ziyaretlerin kısıtlanmasını kararlaştırıldı. Alınan karar doğrultusunda ekipler, ilk izolasyon denetimine gittikleri ev ve binaların girişine, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazılı not asacak.

Alınan kararla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapıştırılan bilgi notunun izolasyon süresince sökülmesinin yasak olduğunun bilinmesi, bilgi notunun yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılması kararlaştırılmıştır. Mahalle denetim ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılan izolasyon denetimlerinde bilgi notunun kontrolünün de yapılmasına, yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması sağlanacaktır. Mesafe ve maske ihlallerine neden olduğu tespit edilen, iş yerleri önünde oturarak ve ayakta topluluk oluşturmasının önüne geçmek üzere işyerlerinin önüne sandalye tabure konulmasının ve iş yerleri önünde mesafe ve maske ihlali yaparak toplanmak suretiyle çay ve sigara içilmesinin yasaklanmasına oybirliği ile karar verilmiştir."BALIKÇILAR ARASINDA 3 METRE MESAFE OLACAK

Öte yandan da amatör balıkçılar arasında en az 3 metre mesafe olması bu nedenle yer işaretlemelerinin yapılması kararı da alındı. Açıklamada, "Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi ve benzeri) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılması gerekmektedir. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin, olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine, belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine oy birliği ile kararlaştırılmıştır. Ayrıca alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince? kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanmasına, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulmasına, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."


Son dakika haberleri | Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak
Son dakika haberleri | Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak
Son dakika haberleri | Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak
Son dakika haberleri | Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak
Son dakika haberleri | Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak
Son dakika haberleri | Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak
Son dakika haberleri | Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak
Son dakika haberleri | Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak

Hıfzıssıhha Kurulu, Koronavirüs, Balıkesir, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Çin aşısında gönüllü vatandaşlara ikinci doz aşılama yapıldı! Herhangi bir yan etkiye rastlanmadı Son Dakika! Bahçeli, korona aşısını ilk yaptıracaklar arasında yer alacak Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden geldi: En az 3 bin 500 lira olmalı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Nefes kesen kovalamaca! Kıskıvrak yakalanan hırsızların kaçış anı anbean kamerada Pfizer ve BioNTech aşı deneylerine katılan 38 bin kişiden 6'sı hayatını kaybetti Kürt Demokrat Partisi kuruldu iddiası gündem yaratmıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ sözü törene damga vurdu: Mücadele daha bitmedi         
12:46
Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü         
12:33
Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti Erdoğan ve Aliyev, vasiyetini yerine getirdikleri Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti         
12:04
Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem Maskesiz yakalanan hamile dilenci: 50 tane ceza yazıldı hiçbirini ödemedim, bunu da ödemem         
11:48
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti İtalyanların efsane futbolcusu Paolo Rossi hayatını kaybetti         
11:01
Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek Son gün 31 Mart! Gelir testi yaptıranların Genel Sağlık Sigortası borçları silinecek         
10:51
Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Zeynep Kumral ve Teoman Kumbaracıbaşı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
10:20
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti         
09:46
Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti Eşinin çamaşır kuruttuğu ipte hurma kuruttu hem kendisinin hem de mahallelinin hayatı değişti         
09:21
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok         
07:36
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Temmuzda maskeler çıkarılabilir         
23:13
Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor Dikkat çeken ekonomi anketi! Çoğunluk gidişatla ilgili umutsuz olmasına rağmen çıkış yolunu Erdoğan'da buluyor         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 14:13:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Balıkesir'de koronavirüs vakası görülen evlere, 'Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' notu asılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei