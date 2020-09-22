Son dakika haberleri | Balıkesir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda 50 kişi gözlem altında tutuluyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Balıkesir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda 50 kişi gözlem altında tutuluyor

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 kişinin, Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği bildirildi.

Son dakika haberleri | Balıkesir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda 50 kişi gözlem altında tutuluyor, System.String[]

Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 kişinin, Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildiği bildirildi.

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Tanısı konulmuş ve temaslı olarak ikametlerinde izolasyonda olması gerektiği halde bu kurala aykırı hareket ederek dışarı çıkan 19 kişi, ayrıca ilimizde geçici nedenlerle bulunduğundan izolasyon için uygun yeri bulunmayan 31 kişi olmak üzere toplam 50 kişi, 22 Eylül Salı günü itibarıyla il merkezinde bu amaçla tahsis edilen Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdu'nda zorunlu barınmaya tabi tutulmaktadır." ifadesini kullandı.

Hasan Basri Çantay, Sosyal Medya, Hasan Şıldak, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Balıkesir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrenci yurdunda 50 kişi gözlem altında tutuluyor - Son Dakika

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