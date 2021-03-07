Polis ekipleri Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçelerinde yaptığı asayiş uygulamalarında 2 aranan şahsı yakalarken, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir il merkezi ve Edremit ilçesinde 06.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 2 şahsı yakaladı.

Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve buna ait 4 adet fişek, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR