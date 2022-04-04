Son dakika haberleri... Balıkesir'de polis 272 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de polis 272 şahsa 'Huzur' operasyonu

04.04.2022 17:44
Son dakika haberleri... Balıkesir'de polis 272 şahsa 'Huzur' operasyonu

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında toplan 272 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 49 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında toplan 272 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 49 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 178 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 47 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda;

20 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 208 adet fişek, 26 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 135 adet kartuş, 12 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait 105 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 69 ayrı çalışmada İl merkezi ile Bandırma, Edremit, Havran, Gönen, Bigadiç, Manyas, Erdek, Susurluk, Burhaniye, Savaştepe ve Sındırgı İlçelerinde 94 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanmış, 4 şahıs adli kontrol şartıyla, 88 şahıs da haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda; 22.731 adet sentetik ecza hap, 445 gram esrar maddesi, 177 gram metamfetamin maddesi, 152 gram bonzai maddesi, 1 kök kenevir bitkisi, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 81 adet fişek, 3 bin 905 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. - BALIKESİR

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Uyuşturucu, Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Balıkesir'de polis 272 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Balıkesir'de polis 272 şahsa 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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