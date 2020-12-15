Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 87 kişiyi yakalarken, 21 ateşli silah ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 07.12.2020 - 13.12.2020 tarihleri arasında "Aranan Şahısların Yakalanmasına" yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 27 aranan şahıs, 4 ruhsatsız tabanca ve 23 fişek, Ayvalık'ta 8 aranan şahıs, 2 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca, Balya'da 1 aranan şahıs, Bandırma'da 18 aranan şahıs, 1 tüfek, Burhaniye'de 4 aranan şahıs, Edremit'te 13 aranan şahıs, 7 ruhsatsız tüfek ve 5 adet kartuş, Erdek'te 7 aranan şahıs, 1 tabanca, 1 tüfek ve 44 kartuş, Manyas'ta 2 aranan şahıs, Savaştepe'de 5 aranan şahıs, Sındırgı'da 2 aranan şahıs ve Havranda 2 tabanca ve 7 fişek olmak üzere toplam: 87 aranan şahıs, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 30 adet fişek, 12 adet ruhsatsız tüfek ve 52 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR