141 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Balıkesir'de, yılbaşı öncesi 900 polisin katılımıyla şehit polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği, helikopter destekli operasyonda, çok miktarda kaçak ve sahte içki, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirilerken, 141 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki satışı ve tüketiminin engellenmesi amacıyla 900 polisin katıldığı, polis helikopteri ile özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 141 adrese baskın düzenlendi. Yakalanan 141 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.Yapılan aramalarda; 9 ruhsatsız tabanca, 150 tabanca fişeği, 16 tüfek, 63 dolu kartuş, 1 kurusıkı tabanca, 6136 sayılı kanuna muhalefet kapsamında 5 bıçak, 3 beyzbol sopası, 1 şiş, 133 gram metamfetamin, 190 gram esrar, 53 gram bonzai, 536 adet sentetik ecza hap, 5 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 525 TL, 49 gram kenevir tohumu, 106 adet cinsel içerikli hap, 7 adet cinsel içerikli jel, 52 kilogram kıyılmış tütün, 377 adet mükerrer kullanım için koparılmış TAPDK bandrolü, 341 litre el yapımı şarap, 53 şişe el yapımı şarap, 154.5 litre kaçak rakı, 99.7 litre etil alkol, 51 tüp anason, 8 tüp anason yağı, 59 tüp aroma, 7 şişe kaçak viski, 85 litre bitkisel temizleyici, 5 adet alkol kiti, 2 bidon saf su , 30 litre sahte votka, 1 şişe kaçak votka, 7 litre el yapımı biranın yanı sıra 180 adet sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzeme ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, il genelinde bütün suçlara yönelik olarak kolluk güçlerinin çalışmalarının aralıksız şekilde devam edeceğini belirterek, "Özellikle uyuşturucu madde ve kaçakçılık konularında, silah ve sahte alkol kaçakçılığı hususunda en kararlı biçimde faaliyetler kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,