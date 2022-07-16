BALIKESİR'DE SÜNNET DÜĞÜNÜ KANA BULANDI: 3 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika
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BALIKESİR'DE SÜNNET DÜĞÜNÜ KANA BULANDI: 3 ÖLÜ, 5 YARALI

16.07.2022 04:25

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi mahallesinde gerçekleşen sünnet düğününde aralarında husumet bulunan 2 aile üyeleri karşılaşınca kavga çıktı.

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi mahallesinde gerçekleşen sünnet düğününde aralarında husumet bulunan 2 aile üyeleri karşılaşınca kavga çıktı. Tarafların birbirine silah çektiği kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bigadiç ilçesi kırsal Güvemçetmi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Güvemçetmi Mahallesi'nde düzenlenen bir sünnet düğününe Macarlar Mahallesi'nde kişilerde katıldı. Aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile üyeleri düğünde karşılaşınca, aralarında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine silahla ateş etti. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafında yapılan kontrolde S.Y., A.Y. ve A.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. 5 yaralı ise ambulanslarla Balıkesir Şehir Hastanesine ve Balıkesir Tıp Fakültesine götürüldü. 2'si ağır 5 kişinin tedavisi devam ederken, jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BALIKESİR'DE SÜNNET DÜĞÜNÜ KANA BULANDI: 3 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIKESİR'DE SÜNNET DÜĞÜNÜ KANA BULANDI: 3 ÖLÜ, 5 YARALI - Son Dakika
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