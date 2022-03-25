Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

25.03.2022 16:35
Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Balıkesir'in Havran ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Havran ilçesinde 2 şüphelinin ikametlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 102 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve 1 detektör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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