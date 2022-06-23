Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ve amfora ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ve amfora ele geçirildi

23.06.2022 20:06
Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ve amfora ele geçirildi

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ile Bizanslılardan kalma iki amfora ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ve amfora ele geçirildi - Son Dakika

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