Söz konusu evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ile Bizanslılardan kalma iki amfora ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda mezar steli ve amfora ele geçirildi - Son Dakika

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