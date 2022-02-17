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Son dakika haberleri | Balıkesir'de terör operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Balıkesir'de terör operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

17.02.2022 19:19
Son dakika haberleri | Balıkesir'de terör operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü DHKPC'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü DHKPC'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği (TEM) ekipleri, terör örgütü DHKPC'ye üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kudret S'nin ilçedeki bir adreste saklandığını tespit etti.

Bu adrese giden ekipler kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kudret S, tutuklandı.

Öte yandan, TEM Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaşayan Cahit E'nin sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'yı öven ve destekleyen paylaşımlarda bulunduğunu tespit etti.

Ekipler, başka bir suçtan da arandığı belirlenen zanlıyı gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | Balıkesir'de terör operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı

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Balıkesir, Edremit, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Balıkesir'de terör operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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